За кражу мандаринов на 800 рублей кировчанин может получить четыре года колонии

СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-13T15:56:28+03:00

Грабеж произошел прямо на глазах у продавца и прохожих. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области

Патруль полиции задержал вора, бежавшего с добычей по одной из улиц города

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На днях в Кирове был ограблен продуктовый киоск. Мужчина прямо на глазах у продавца и прохожих взял ящик мандаринов и скрылся с места ЧП. Ущерб, нанесенный киоску, составил 800 рублей. Вскоре после этого полицейский патруль столкнулся с мужчиной, бежавшим с похищенным ящиком фруктов в руках. Кировчанина доставили в отдел полиции. Выяснилось, что вор всего лишь несколько месяцев назад отбыл наказание за хищение.

Допрос подозреваемого в краже мандаринов.Видео: УМВД России по Кировской области

- Преступником оказался 40-летний кировчанин, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - По словам самого задержанного, в момент кражи он был пьян. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье может составить четыре года колонии.

Отметим, что задержанного кировчанина уже поместили под стражу.