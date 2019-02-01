Погода в Кирове: на выходных ожидаются снегопады и похолодание

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-01T12:54:09+03:00

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Выходные в Кирове будут снежными и теплыми, однако вечером в воскресенье в городе похолодает. По данным Гидрометцентра, в ночь на 2 февраля кировчан ожидают снегопад, слабый ветер и 7 градусов мороза.

Днем в субботу в Кирове потеплеет до -5, а снегопады усилятся. Всего за сутки в городе может выпасть до 3 миллиметров осадков. В воскресенье сохранятся снегопады облачная погода, столбик термометра покажет 8 градусов мороза.

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют резкое похолодание до -21 градуса. Ожидается облачная погода, слабый ветер и небольшой снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU