Кировский колледж музыкального искусства просит у руководителя Мариинского театра защиты от переселения

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-01T10:08:13+03:00

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Кировский колледж музыкального искусства могут объединить с художественным училищем имени Рылова и колледжем культуры. Из-за страха непоправимых последствий синтеза деятели культуры и несколько десятков сотрудников музыкального колледжа подписали письмо известному российскому дирижеру, руководителю Мариинского театра и, что немаловажно, другу нашего губернатора Валерию Гергиеву. В письме они просят сохранить «суверенитет» учебного заведения. Об этом сообщили на «Эхе Москвы в Кирове».

В письме Валерию Абисаловичу объяснили, что в январе уже произошло одно слияние: объединили колледж культуры и художественный, на очереди музыкальный.

- За этим может последовать сокращение преподавательского состава, прекращение сотрудничества с музыкальными вузами и снижение уровня культуры в регионе в целом, - написано в письме.

В связи с объединением музыкальный колледж может лишиться не только исторического здания в центре города (которое, по предположениям Минкульта, ценнее будет для бизнеса), но школы для одаренных детей, существовавшей много лет при самом учреждении.

В Общественной палате министр культуры Татьяна Мазур сообщила, что по слиянию учебных заведений никакого решения пока не принято. Однако кто знает, что будет завтра, если культурная политика Кирова дошла до абсурда.

ИСТОЧНИК KP.RU