Культурная революция по-кировски: оптимизация дошла до абсурда

Вокруг учреждений культуры областного центра в последние месяцы сгущаются тучи. Положение дел рассматривали общественники на комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи.

МЕНЕДЖЕР ИЛИ ЧЕЛОВЕК

В прошлом году сменилось руководство в двух театрах (драматическом и кукольном), заменили директора в краеведческом музее, колледже культуры и художественном училище. Смена власти не прошла бесследно для коллективов - новым начальством многие остались недовольны. Министр культуры Татьяна Мазур отметила, что все назначения обоснованы: на директорские места назначены люди, которые смогут эффективно осваивать выделенные бюджеты и готовить заявки для получения федеральных грантов.

В колледже культуры недовольны сменой руководства. Фото: culture.ru

Отчет Мазур о состоянии вятской культуры, по мнению общественников, звучал, как доклад о балансовой деятельности состояния предприятия - звучали цифры, суммы, информация о закупках, тендерах и прочем, но о реальном положении дел, к которому приводят все смены руководства, - ни слова.

Не хлебом единым жива культура, и у общественников возник резонный вопрос, почему стараются поставить во главе менеджеров, которые несведущи во всех тонкостях творческих процессов.

- Мы понимаем: денег в культуре никогда много не бывает, - выразился председатель Общественной палаты Александр Галицких. - Но, как ни парадоксально, в культуре деньги никогда не играли главной роли! Первостепенным всегда были личности: личности творческих работников (актеров, художников и так далее), конечно, личности руководителей.

Татьяна Мазур парировала: новые управленцы необходимы, как воздух, иначе рискуем «пролететь» мимо всех федеральных программ, а следовательно, и дополнительного финансирования. Тем более в очереди на директорство в таких местах никто не выстраивается.

- К сожалению, в каких-то вопросах начинаем обращаться к людям, которые как управленцы могут сделать для учреждения гораздо больше, - подчеркнула Татьяна Сергеевна. - Их задача не мешать работе творческих специалистов. Например, новый директор драмтеатра Елена Мальцева погасила конфликт, который раздувался искусственно. Последние три месяца наблюдается положительная динамика посещаемости. Вообще, я не могу сказать, что мы ошиблись в наших решениях, которые касаются не только театров, но и музеев.

Александр Галицких был непреклонен и обратил внимание, что пока рано говорить о каких-то результатах.

- Можно 90 миллионов «вбухать» в театр, но главным показателем будет, если начнут спрашивать лишний билетик или там появятся лауреаты «Золотой маски», - сказал Александр Александрович. - Пока мы этого не видим - для этого должно пройти время. За тот период, пока назначенцы работают - год-два, говорить, насколько «рвануло» учреждение, - это абсурдно.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

В преддверии открытия Года театра Мазур во всеуслышание объявила о повышении зарплат у работников культуры. Так, в конце года средний заработок перевалил за 31 тысячу рублей - выше, чем в целом по региону.

Этому поспособствовала пресловутая оптимизация - в учреждениях прошли массовые чистки административного персонала: поувольняли «лишних» юристов, экономистов и многочисленных замов. Однако общественники отметили, что уходили и профессионалы, неугодные новым руководителям.

Член Общественной палаты Игорь Панкратов заметил, что учебные учреждения культуры живут слухами и домыслами. С прошлого года тянется история по объединению колледжа культуры, училища искусств и художественного училища.

- Нездоровая ситуация сложилась в училище искусств, - заявил Игорь Владимирович. - У сотрудников есть ощущение, что учебное заведение находится на грани своего существования. Ибо после слияния прервется преемственность поколений. Причем во главу угла ставится не экономическая составляющая, а здание, которое находится в центре (его хотят отдать в аренду частнику. - Ред.).

Татьяна Мазур пояснила, что объединение учреждений не более чем чиновничья история, которая существует лишь на бумаге и прописана в рамках «оздоровления» учебных заведений.

- Эта тема волочится с 1999 года: кто-то вспоминал, что изначально колледж был единым, а разделение произошло около 40 лет назад, - добавила Татьяна Сергеевна.

Вдобавок Мазур заявила, что «костьми ляжет, но не отдаст здание колледжа искусств - оно приспособлено для занятий музыкантов».

Здание училища искусств, расположенное в историческом центре, - лакомый кусочек для предпринимателей. Фото: kkmi.ru

Тем не менее общественников мало убедили громкие восклицания - все революции по объединению, как правило, проходят кулуарно, без огласки, а вот результат разгребать придется еще долго.

Вместе с тем региональный министр культуры обратила внимание, что в перспективе следует взяться за учебный процесс в колледже культуры. Например, в учебном заведении учится слишком много певцов-эстрадников.

- Содержать 50 эстрадных певцов за бюджетный счет нерентабельно, если они страстно желают петь, то пусть учатся платно, - сказала министр. - Мы готовим специалистов в никуда - им негде будет работать в Кирове. Нужно изучить рынок и за бюджет готовить тех, кто будет действительно востребован в областном центре.