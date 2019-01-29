2019-01-29T15:11:30+03:00
Спорт

Вместо трамплина К-90 в Кирове могут восстановить малый трамплин

Два миллиарда рублей - слишком высокая цена для строительства нового 90-метрового объекта
Александр ЧАРУШИН
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Изначально объект хотели законсервировать, а позднее предложили демонтировать егоИзначально объект хотели законсервировать, а позднее предложили демонтировать егоФото: Анна КРЮКОВА
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Трамплин К-90 в Кирове все-таки будет снесен. Об этом стало известно в рамках заседания комиссии Гордумы по социальным вопросам. 90-метровый объект, напомним, сначала предлагали законсервировать, однако позднее депутаты задали резонный вопрос: почему консервация, а не демонтаж? Именно последний вариант на заседании Гордумы был назван предпочтительным.

- Трамплин, к сожалению, пришел в такое состояние, что отремонтировать его практически невозможно, - сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на пресс-конференции по итогам 2018 года. - А на строительство нового объекта нужна сумма около двух миллиардов рублей. Прыжки с трамплина - спорт высоких достижений. Но мы можем попытаться восстановить малый 20-метровый трамплин, чтобы на нем занималось много детей.

Игорь Васильев подчеркнул, что регион может воспитать новых чемпионов - базой для этого процесса должен стать именно детский спорт. Возможно, малый трамплин получится восстановить к 650-летию Кирова при поддержке Минспорта. А вопрос по сносу трамплина К-90, по мнению губернатора Кировской области, все-таки «остается дискуссионным».

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