2019-01-23T16:51:43+03:00
Происшествия

Полиция 9 лет искала мужчину, обманувшего кировчан на 5 миллионов рублей

На днях преступника задержали в Уфе
Александр ЧАРУШИН
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Кооператив, созданный преступниками из Башкортостана, обманул 167 кировчанКооператив, созданный преступниками из Башкортостана, обманул 167 кировчанФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В октябре 2008 года в Кирове появился новый кредитно-потребительский кооператив. Организаторы обещали, что деньги вкладчиков будут использованы на рынке ценных бумаг и в итоге обернутся большой прибылью. На деле проценты по вкладам выплачивались лишь частично и из денег новых вкладчиков.

21 апреля 2009 года все имущество было вывезено из офиса, а организаторы кооператива сбежали. В итоге от их действий пострадали 167 кировчан, а «выручка» составила 5 миллионов 385 тысяч рублей. Выяснилось, что организаторами финансовой пирамиды были четверо жителей Башкортостана, однако главного подозреваемого никак не удавалось поймать.

- На днях последнего организатора пирамиды поймали в Уфе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Он уже доставлен в Киров и заключен под стражу. Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Максимальное наказание по статье может составить до 10 лет колонии с выплатой штрафа в размере миллиона рублей.

Ранее в Котельниче был задержан 50-летний создатель другой финансовой пирамиды. За 8 лет мужчина обманул 87 местных жителей и «заработал» 69 миллионов рублей. Теперь его ждет суд.

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