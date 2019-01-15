В Кировской области открылась первая ледовая переправа через Вятку

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-15T14:45:14+03:00

Всего в области будет работать семь переправ Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

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Сегодня, 15 января, в селе Гоньба Малмыжского района открылась первая переправа через реку Вятку. Ее длина составляет 559 метров, а ширина - 90 метров. Расположена переправа на 147-м километре автодороги Казань-Пермь.

- Работы по наморозке льда будут продолжаться, - пояснили в ГУ МЧС по Кировской области. - Сейчас ледовая переправа выдерживает нагрузку в три тонны.

Всего зимой в Кировской области откроется семь переправ. Они начнут свою работу в конце января. Планируется, что автомобили смогут переправляться по льду через Вятку в Арбажском, Котельничском, Лебяжском и Уржумском районах. Сейчас на месте будущих переправ организовали патрулирование и выставлены знаки, запрещающие выезд на лед.