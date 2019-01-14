2019-01-14T13:33:51+03:00
Общество

Путешественники из Вятских Полян планируют встретиться с одним из самых маленьких людей в мире

Его рост составляет всего лишь 67,08 сантиметров
Анна КРЮКОВА
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Путешественники из Вятских Полян в феврале отправятся в Непал. Фото: vk.com/hats43Путешественники из Вятских Полян в феврале отправятся в Непал. Фото: vk.com/hats43
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Путешественники из Вятских Полян Олег Уваров и Валерий Смолюк планируют встретиться с претендетом на звание «Мини-человек всех времен». В 2011 году рост Хагендры Тапа Магары составлял всего лишь 67,08 сантиметра. Об этом сообщили в группе экспедиции Hat Master.

Один из самых маленьких людей в мире сейчас проживает в Непале. Именно туда и отправятся предприниматели из Кировской области уже в феврале. Во время своей поездки путешественники постараются отыскать интересные шляпы для Музея головных уборов народов мира «Дом шляп».

- Маленький непалец Хагендра Тапа Магар с удовольствием носит национальные головные уборы, - отметили «безумные шляпники». - А значит, в музее «Дом шляп» может появиться очень маленькое топи.

Напомним, что в 2012 году предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк отправились в кругосветную экспедицию. Они привезли из путешествия редкие головные уборы из многих стран мира. В 2016 году жители Вятских Полян открыли единственный в стране Музей головных уборов народов мира. Путешественники продолжают ежегодно ездить в экспедиции за уникальными шляпами.

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