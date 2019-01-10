С пяти улиц Кирова эвакуируют машины, мешающие уборке снега
В январе 2019 года в городе Кирове с пяти улиц исчезнут автомобили, мешающие уборке снега. Рейды будут проведены совместными силами ГИБДД и Дирекции дорожного хозяйства. Как сообщили в пресс-службе города Кирова, эвакуировать будут только те машины, которые припаркованы в зоне действия запрещающих знаков.
9 января - рейд по ул. Преображенской (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Дерендяева)
12 января - рейд по ул. Красина (на участке от ул. Пугачева до ул. Попова)
13 января - рейд по ул. Володарского (на участке от ул. Профсоюзной до ул. Преображенской)
14 января - рейд по ул. Горького (на участке от ул. Некрасова до ул. Азина)
28 января - рейд по ул. Некрасова (на участке от ул. Горького до ул. Чапаева)
Для более качественной работы снегоуборочных машин кировчан просят не оставлять личные авто на обочинах дорог.