2019-01-10T12:13:51+03:00
Общество

С пяти улиц Кирова эвакуируют машины, мешающие уборке снега

Первый рейд уже прошел в среду, 9 января
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба города КироваФото: пресс-служба города Кирова
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В январе 2019 года в городе Кирове с пяти улиц исчезнут автомобили, мешающие уборке снега. Рейды будут проведены совместными силами ГИБДД и Дирекции дорожного хозяйства. Как сообщили в пресс-службе города Кирова, эвакуировать будут только те машины, которые припаркованы в зоне действия запрещающих знаков.

9 января - рейд по ул. Преображенской (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Дерендяева)

12 января - рейд по ул. Красина (на участке от ул. Пугачева до ул. Попова)

13 января - рейд по ул. Володарского (на участке от ул. Профсоюзной до ул. Преображенской)

14 января - рейд по ул. Горького (на участке от ул. Некрасова до ул. Азина)

28 января - рейд по ул. Некрасова (на участке от ул. Горького до ул. Чапаева)

Для более качественной работы снегоуборочных машин кировчан просят не оставлять личные авто на обочинах дорог.

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