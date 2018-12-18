2018-12-18T14:01:45+03:00
Общество

Автомобили с улиц Кирова будут эвакуировать и перевозить ежедневно

В Чистых Прудах и на юго-западе города дороги особенно заставлены машинами
Александр ЧАРУШИН
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Аншлаги с данными о предстоящей уборке размещаются заранее. Фото: пресс-служба города КироваАншлаги с данными о предстоящей уборке размещаются заранее. Фото: пресс-служба города Кирова
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Подрядчики ежедневно убирают снег и наледь с улиц и дорог Кирова. В случае, если автомобили на стоянках у жилых домов и иных зданий будут мешать работе коммунальщиков, их будут перевозить на другие места.

- При необходимости мы прибегаем к помощи сотрудников ГИБДД и вызываем эвакуаторы, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Однако это задерживает весь процесс уборки и влияет на график работы подрядчиков. Эвакуация одного автомобиля может занять 20 минут. Особенно сильно заставлены машинами участки дорог в Чистых Прудах и на юго-западе города.

Отметим, что эвакуация автомобилей на штрафстоянку возможна только в случае, если они поставлены на участках дорог со специальными знаками. При их отсутствии дорожники заранее устанавливают аншлаги с данными о времени предстоящей уборки. И во время расчистки автомобили с улиц не эвакуируют, а перевозят на небольшое расстояние от места парковки.

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