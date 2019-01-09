В Лузе 48 работников фирмы не дождались своих зарплат

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:18:51+03:00

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В муниципальном предприятии «Лузские коммунальные системы» проверили соблюдение трудового законодательства. Установлено, что в октябре-ноябре 2018 года 48 сотрудников фирмы не дождались своих зарплат. Об этом сами работники сообщили в районную прокуратура, после чего и была начата проверка. Общая сумма задолженности превысила 600 тысяч рублей.

- Директор «Лузских коммунальных систем» получил представление об устранении нарушений закона, - сообщает прокуратура Кировской области. - Кроме того, против предприятия и его директора были заведены административные протоколы. Штрафы составили 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно. На сегодня долги по зарплате погашены.

Напомним, ранее Кировскую область признали одним из аутсайдеров по уровню заработной платы работников. Специалисты вычислили, что треть кировчан зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц - этот показатель оказался одним из самых низких среди всех регионов России.