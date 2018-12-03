Кировская область вошла в топ-15 регионов России с низкими зарплатами

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-03T13:24:16+03:00

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Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало список регионов России с самым высоким и низким уровнем зарплат. Всего в рейтинге было 85 позиций, и Кировская область заняла в нем 74-е место. По данным экспертов, всего 0,72% кировчан зарабатывают более 100 000 рублей в месяц. При этом ежемесячный доход ниже 15 000 рублей отмечен у 33,1% кировчан.

- Самые распространенные зарплаты в Кировской области составляют от 13 000 до 29 000 рублей, - указывает «РИА Рейтинг». - Это значит, что половина жителей региона имеет невысокий заработок.

Лидером списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ: свыше 27% жителей этого региона зарабатывают 100 000 рублей в месяц и больше. Также в тройке лидеров оказались Чукотский и Ненецкий автономные округи. Аутсайдерами списка стали Псковская область, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Адыгея.