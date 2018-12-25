2018-12-25T11:14:53+03:00
Происшествия

Ночью в Кирове лихач сбил светофор и скрылся

Водителю грозит лишение прав либо арест
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Александр Сенников («Местоположение ДПС - Киров» vk.com/kirovdps)Фото: Александр Сенников («Местоположение ДПС - Киров» vk.com/kirovdps)
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Сегодня, 25 декабря, на перекрестке улиц Карла Маркса и Розы Люксембург произошло ЧП: светофор, стоявший на перекрестке, оказался в сугробе. Фото с места происшествия опубликовано в сообществе «Местоположение ДПС - Киров». Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, все случилось у дома на ул. Карла Маркса, 26а: светофор упал в 02.50 часов после наезда автомобиля.

- Водитель неустановленной машины сбил светофор и скрылся с места ЧП, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Сейчас его разыскивают. Водителю грозит лишение прав либо арест. Возможно, его заставят восстанавливать светофор.

Напомним, в Кирове ищут и 26-летнего местного жителя. Александра Скрябина подозревают в нарушении правил движения, причем молодой человек уже был подвергнут административному наказанию.

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