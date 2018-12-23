2018-12-23T09:29:55+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают в Кирове нарушителя ПДД

Молодой человек скрывается от органов дознания
Анна КРЮКОВА
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Молодого человека подозревают в совершении преступления. Фото: УМВД России по Кировской областиМолодого человека подозревают в совершении преступления. Фото: УМВД России по Кировской области
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Сотрудники полиции разыскивают в Кирове 26-летнего Александра Скрябина. Молодого человека подозревают в совершении преступления, однако он скрывается от органов дознания. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

Александр может оказаться виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Вероятно, молодой человек повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или не выполнил требование сотрудника ГИБДД – не прошел медицинское освидетельствование.

Если вам известно, где находится молодой человек, просьба сообщить по телефонам: 64-52-09, 8-922-905-1690. Конфиденциальность гарантируется.

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