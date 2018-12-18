Авария в микрорайоне «Дружба»: без тепла остаются 123 жилых дома, 4 детских сада и школа

18 Дек. 08:58 2018-12-18T11:00:53+03:00

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Сегодня в микрорайоне «Дружба» произошла крупная авария на теплосетях. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе КТК, на данный момент без тепла остаются 123 жилых дома, 4 детских сада, школа и поликлиника. В КТК подчеркивают, что садики уже обеспечены нагревателями - это позволит сохранить необходимый температурный режим.

- Работы затруднены низкой температурой воздуха, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании. - Тем не менее, мы планируем полностью устранить аварию в течение дня. К 19.00 тепло должно вернуться в дома жителей микрорайона «Дружба».

В ГУ МЧС России по Кировской области сообщают, что на месте аварии работают 4 бригады специалистов. Это 23 человека и 8 единиц техники. Сил и средств для устранения аварии достаточно.

Позднее в пресс-службе города Кирова уточнили данные о произошедшем. Авария случилась еще около 00.40 часов ночи на перекрестке улиц Некрасова и Чапаева. Ситуация находится на личном контроле главы администрации города Кирова Ильи Шульгина.