2018-12-14T12:37:35+03:00
Общество

После массового отравления учащихся в отношении руководства школы в Кирсе возбудили уголовное дело

В столовой учреждения неправильно хранили пищу и завезли 17 килограммов мяса без документов
Елизавета Захарова
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После массового отравления учеников в Кирсе в отношении руководства школы возбуждено уголовное делоПосле массового отравления учеников в Кирсе в отношении руководства школы возбуждено уголовное делоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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После массового отравления детей в школе с углубленным изучением отдельных предметов в Кирсе прокуратура Верхнекамского района начала проверку. Эксперты и сотрудники правоохранительных органов выявили, что в школьной столовой повара плохо отбирали пробы приготовленной продукции, неправильно хранили пищу и закупили 17 килограммов мяса без необходимых документов.

Так, по результатам проверки полиция возбудила в отношении руководства школы уголовное дело за нарушение санитарно — эпидемиологических правил при организации питания детей. Директору учреждения вынесли предписание об устранении всех нарушений.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле у прокуратуры района.

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