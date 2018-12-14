После массового отравления учащихся в отношении руководства школы в Кирсе возбудили уголовное дело

14 Дек. 10:32 2018-12-14T12:37:35+03:00

После массового отравления учеников в Кирсе в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столовой учреждения неправильно хранили пищу и завезли 17 килограммов мяса без документов

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После массового отравления детей в школе с углубленным изучением отдельных предметов в Кирсе прокуратура Верхнекамского района начала проверку. Эксперты и сотрудники правоохранительных органов выявили, что в школьной столовой повара плохо отбирали пробы приготовленной продукции, неправильно хранили пищу и закупили 17 килограммов мяса без необходимых документов.

Так, по результатам проверки полиция возбудила в отношении руководства школы уголовное дело за нарушение санитарно — эпидемиологических правил при организации питания детей. Директору учреждения вынесли предписание об устранении всех нарушений.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле у прокуратуры района.