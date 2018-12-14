После массового отравления учащихся в отношении руководства школы в Кирсе возбудили уголовное дело
После массового отравления детей в школе с углубленным изучением отдельных предметов в Кирсе прокуратура Верхнекамского района начала проверку. Эксперты и сотрудники правоохранительных органов выявили, что в школьной столовой повара плохо отбирали пробы приготовленной продукции, неправильно хранили пищу и закупили 17 килограмм мяса без необходимых документов.
Так, по результатам проверки полиция возбудила в отношении руководства школы с уголовное дело за нарушение санитарно — эпидемиологических правил при организации питания детей. Директору учреждения внесли предписание об устранении всех нарушений.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на контроле у прокуратуры района.