Дети из Кирса пожаловались на еду в школьной столовой

13 Дек. 18:54 2018-12-13T18:54:05+03:00

После приема пищи в школьной столовой многие ученики кирсинской школы обратились к медикам с болью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Учащиеся Кирсинской школы с углубленным изучением отдельных предметов массово обратились за помощью к медикам. После обедов в школьной столовой у многих заболели животы. Обращения учеников в медкабинет стали основанием для прокурорской проверки.

Сейчас прокуратура Верхнекамского района проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности данной школы, - пояснили в областной прокуратуре.

Также в ведомстве уточнили, что к проверке привлечены и специалисты из центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области.