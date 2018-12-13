Дети из Кирса пожаловались на еду в школьной столовой
Прокуратура начала проверку
После приема пищи в школьной столовой многие ученики кирсинской школы обратились к медикам с больюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Учащиеся Кирсинской школы с углубленным изучением отдельных предметов массово обратились за помощью к медикам. После обедов в школьной столовой у многих заболели животы. Обращения учеников в медкабинет стали основанием для прокурорской проверки.
Сейчас прокуратура Верхнекамского района проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности данной школы, - пояснили в областной прокуратуре.
Также в ведомстве уточнили, что к проверке привлечены и специалисты из центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области.