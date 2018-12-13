2018-12-13T18:54:05+03:00
Общество

Дети из Кирса пожаловались на еду в школьной столовой

Прокуратура начала проверку
Елизавета Захарова
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После приема пищи в школьной столовой многие ученики кирсинской школы обратились к медикам с больюПосле приема пищи в школьной столовой многие ученики кирсинской школы обратились к медикам с больюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Учащиеся Кирсинской школы с углубленным изучением отдельных предметов массово обратились за помощью к медикам. После обедов в школьной столовой у многих заболели животы. Обращения учеников в медкабинет стали основанием для прокурорской проверки.

Сейчас прокуратура Верхнекамского района проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности данной школы, - пояснили в областной прокуратуре.

Также в ведомстве уточнили, что к проверке привлечены и специалисты из центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области.

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