Ночью в Кирове солдат на «Приоре» врезался во встречную иномарку: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-07T15:24:33+03:00

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Вчера, 6 декабря, в Кирове столкнулись «Лада Приора» и «Киа Рио». Авария случилась в 23.55 в районе перекрестка улиц Московской и Производственной. По предварительной информации, за рулем «Лады» находился 21-летний военнослужащий. Молодой человек при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем «Киа» под управлением 40-летнего кировчанина.

- В столкновении пострадали две девушки, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 18-летняя пассажирка «Киа» и 22-летняя пассажирка «Лады». К счастью, обе девушки отделались ушибами и не были доставлены в больницу. Отметим, что водитель «Приоры» был трезв в момент столкновения.

Днем ранее в Кирове была зафиксирована авария с участием «Лады» и «Тойоты». Один из водителей не пропустил другое авто на выезде со двора. К счастью, это ЧП обошлось без жертв.