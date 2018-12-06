В Кирове «Тойота» и «Приора» не поделили выезд со двора

6 Дек. 11:04 2018-12-06T11:12:54+03:00

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Вчера, 5 декабря, в Кирове столкнулись два автомобиля. Авария случилась около 12 часов ночи у дома по адресу ул. Московская, 102/1. По предварительной информации, на выезде со двора 34-летний водитель «Лады Приоры» не убедился в безопасности маневра и не пропустил другой автомобиль - «Тойоту Короллу».

- За рулем «Тойоты» находился 42-летний мужчина, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Он не пострадал в аварии. Однако травмы получил водитель «Лады». К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

Напомним, вчера мы рассказывали об аварии, произошедшей в центре Кирова: на улице Горького столкнулись сразу четыре автомобиля. Все водители были трезвыми и не получили серьезных повреждений.