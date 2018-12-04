Интернет-мошенник украл у кировской пенсионерки 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-04T11:33:25+03:00

Пенсионерка сама сообщила ему все личные данные по телефону Фото: Татьяна Коркина

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На днях в кировскую полицию обратилась 66-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенника. Пенсионерка рассказала полицейским, что незадолго до этого ей позвонил незнакомец - якобы сотрудник организации, проверяющей работу банков. Она сообщила мужчине, что у нее есть банковский вклад. В ответ мошенник предложил ей вклад с улучшенными условиями и большими процентами.

- 66-летняя женщина продиктовала незнакомцу все личные данные, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - После этого мошенник получил доступ к ее банковским счетам. В итоге у пенсионерки украли почти 50 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали историю о краже из квартиры ветерана войны. 95-летняя кировчанка впустила в дом цыганку, представившуюся соцработником, а после ее ухода недосчиталась 190 тысяч рублей. Преступницу несколько дней спустя нашли в Екатеринбурге.