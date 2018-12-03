2018-12-03T16:35:48+03:00
Происшествия

В Кирове цыганка своровала 190 тысяч рублей у ветерана войны

Мошенницу задержали в Екатеринбурге
Александр ЧАРУШИН
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Только после ухода цыганки пенсионерка поняла, что ее обокралиТолько после ухода цыганки пенсионерка поняла, что ее обокралиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На днях в кировскую полицию обратилась 95-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны. Кировчанка рассказала, что из ее квартиры, расположенной в доме на улице Лепсе, пропала крупная сумма денег - 190 тысяч рублей. По словам потерпевшей, незадолго до этого к ней заходила незнакомая женщина, представившаяся соцработником. Мошенница предложила кировчанке доплату к пенсии и, получив отказ, предложила оформить его как официальное заявление. Уже после ухода незнакомки 95-летняя потерпевшая поняла, что ее обокрали.

- Мошенницу задержали в Екатеринбурге, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Ею оказалась 40-летняя цыганка из Тамбовской области. Мошенницу доставили в Киров и обвинили в краже в значительном размере (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Отметим, что у цыганки уже изъяли похищенные деньги. Скоро их вернут потерпевшей кировчанке.

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