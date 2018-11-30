Главу Великорецкого обвиняют в растрате на сумму свыше 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-30T11:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В июле 2018 года проводились работы по благоустройству кладбища в селе Великорецком Юрьянского района. Подрядчик должен был срубить 200 кубометров деревьев и обновить живые изгороди. На эти цели должно было уйти 450 тысяч рублей. Однако подрядчик вырубил значительно больше деревьев - всего свыше 400 кубометров. Причем эта рубка была согласована с главой Великорецкого поселения.

- Глава поселения не обратила рубку в доход Великорецкого, - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге казне села нанесен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Следователь СУ СКР по Кировской области возбудил дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата с использованием служебного положения». Прокуратура будет следить за ходом расследования этого дела.

«Комсомолка» писала об этом ЧП еще в августе 2018 года. Тогда глава Великорецкого Елена Пожидаева заверила корреспондентов в том, что все работы ведутся согласно закону.