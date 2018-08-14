На Великорецком кладбище рубят лес..?

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-14T18:22:42+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» в Кирове» обратилась читательница, местная жительница и активистка села Великорецкого с криком о помощи: на местном кладбище под названием «благоустройство» варварски вырубают и откровенно воруют лучший лес.

Как рассказала нам Наталья (имя изменено. - Ред.), жители села долго были недовольны тем, что администрация сельского поселения не прибирает территорию кладбища: мусор, упавшие от старости деревья, поросль, а хотелось бы и чистоту, и порядок, возможно, и новый забор.

- Кладбище у нас очень красивое, но старое, - рассказала Наталья. - Сосны, которым лет 500-600, ели, рябины, березы, тополя... Но территория кладбища все же заросла, молодым деревьям не хватает света вытянуться, и они растут сразу гнилыми или сухими. Есть и поваленные деревья. Мы часто говорили о прочистке кладбища, обсуждали это.

Но уже весной администрация сельского поселения выиграла грант на благоустройство кладбища в рамках проекта по поддержке местных инициатив. Напомним, что все проекты, попадающие в ППМИ, обязаны предоставить софинансирование от местного населения и из бюджета муниципалитета. В апреле соглашение о предоставлении субсидий было подписано, а 9 августа начались работы.

- Местные жители были довольны: все же приведут в порядок территорию, - продолжает Наталья. - А когда сходили и посмотрели, что же пилят, то ужаснулись: с лучшей стороны леса начали убирать сосны. Местные насчитали не меньше шести вывезенных за пределы леса машин с рублеными деревьями - ровными, круглыми. А уродливые стволы и ветки сбросили и оставили на обочине.

Большую часть деревьев бригада вывезла, а другую часть аккуратно сложила через дорогу. Фото: предоставлено местными жителями

По словам Натальи, бригадир Сергей «косит под дурачка» или самих жителей держит за таких, рассказывая сказку, что лес увезли на утилизацию. Через два дня активных лесоуборочных работ у активистов лопнуло терпение: в субботу они обратились в полицию с заявлением о незаконных действиях на территории леса. Уже в понедельник бригадира и главу администрации вызвали в участок, но работы продолжились.

- Знаете, поначалу мы хотели добиться того, чтобы хотя бы остановили эту вырубку, - озабоченно добавляет Наталья. - А сейчас речь идет о нанесении ущерба. Необходимо, чтобы наказали виновных: на данный момент мы собираем подписи по селу. Ведь они могли вывезти лес... на миллион!

ОФИЦИАЛЬНО

После обращения Натальи мы позвонили в администрацию Великорецкого сельского поселения и поговорили с ее главой Еленой Пожидаевой. Как сообщила Елена Сергеевна, все проводимые работы ведутся согласно букве закона, а за публикацию какой-либо информации о «варварской рубке леса» и похожие материалы власти сельского поселения намерены написать в полицию заявления о клевете.

- Некоторые недовольные местные жители звонили в полицию и прокуратуру, но наши действия признали законными, - прокомментировала ситуацию глава поселения. - Поэтому мы написали на этих граждан заявление за ложный донос. Все эти домыслы и доводы очень сильно подрывают доверие к местной власти, а она не сделала ничего противозаконного.

Также Елена Сергеевна пояснила, что рабочие до территории существующих захоронений еще не дошли: все уборочные работы проходят на территории под новые захоронения.

- Вся отведенная под кладбище территория заросла буреломом, - пояснила Елена Пожидаева. - И теперь для того, чтобы техника подошла к существующим захоронениям, необходимо расчистить эту территорию. А существующее место захоронения будет убрано в соответствии с контрактом: будут убраны сухие и гнилые деревья. Провести в этой части кладбища повальную рубку невозможно из-за оградок и памятников.

Также Елена Сергеевна отметила, что в данной ситуации администрация поселения не могла «каждому встречному-поперечному» доложить о том, какие работы проводят подрядчики и лесники в тандеме.

ОТ АВТОРА

Дело ясное, что дело темное. В сложившейся ситуации возникает несколько вопросов.

Во-первых, стоит начать с того, что забота о благоустройстве кладбищенских территорий целиком и полностью лежит на плечах муниципалитета. А это значит, что убирать мусор, очищать от старых деревьев и следить за порядком на местах захоронения администрация поселения должна ежегодно и на деньги из собственного бюджета, а не ждать победы в конкурсах ППМИ. Так почему же тогда вся территория кладбища, включая существующие и будущие места захоронения, заросла буреломом и не имеет «товарного вида»?

На всей территории кладбища сейчас бурелом, заваленный срубленными деревьями. Фото: предоставлено местными жителями

И вторая проблема, которая характерна не только для Великорецкого сельского поселения, а, пожалуй, для всей Кировской области. Как бы по-детски это ни звучало, власти и народ должны дружить! А для начала хотя бы взаимодействовать. Почему-то в нашем регионе местные жители о всех видоизменениях города, о нововведениях и проводимых работах узнают и начинают возмущаться постфактум. А в идеальном мире информирование граждан должно стоять на первых позициях в планах по благоустройству городов и поселений. Так почему же администрация поселения заранее не сообщила населению о предстоящих работах, дабы предотвратить эту войну мнений. Тем более в Великорецком сельском поселении проживает всего около 350 человек.