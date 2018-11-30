В кировском магазине продавали 1,3 килограмма просроченной колбасы

СЕГОДНЯ 10:32 2018-11-30T10:32:27+03:00

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На днях в Кирове прошла внеплановая проверка одного из продуктовых магазинов. Инспекторы отдела ветеринарного надзора нашли в помещении колбасу с истекшим сроком годности. Общий вес испорченных продуктов составил 1,3 килограмма. Отметим, что просроченная колбаса не была снята с продажи: на момент прихода инспекторов она находилась на прилавке и ее мог купить любой посетитель.

- Всю просроченную колбасу изъяли и утилизировали, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Был составлен административный протокол. Владельца магазина в итоге оштрафовали на 10 000 рублей, а продавца - на 3 000 рублей.

Напомним, ранее в Яранске проверка выявила предприятие, производившее смертельно опасный для человека свиной фарш. Директора этого предприятия оштрафовали на 100 000 рублей.