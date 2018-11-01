В мясном фарше из Яранска нашли смертельно опасные бактерии
В Яранском районе обнаружено предприятие-производитель опасного мяса. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области. Еще в мае 2018 года специалисты проверили работу одного из предприятий Яранска и взяли пробы замороженного свиного фарша. Экспертиза показала, что в продукции были превышены нормы содержания бактерий и микроорганизмов.
- В фарше были найдены палочковидные бактерии возбудителя листериоза, - рассказали в ведомстве. - Это заболевание, передающееся с пищей, смертельно опасно для человека. По ветеринарному законодательству России таких бактерий в продуктах питания быть не должно.
Предприятие, допустившее наличие бактерий в свином фарше, оштрафовали на 100 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем технических регламентов и требований к продукции». Производитель обжаловал это решение в Арбитражном суде. Заседание состоялось 15 октября - Арбитраж оставил постановление в силе.