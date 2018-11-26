Пропавшую 19-летнюю кировчанку нашли на автозаправке под Нижним Новгородом

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-26T17:02:32+03:00

Изменить размер текста: A A

22 ноября волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о пропаже Аэлиты Чебыкиной. В соцсетях распространялись ориентировки на поиск 19-летней девушки, а автономная группа патрулировала улицы.

Спустя несколько дней кировчанку нашли на территории соседнего региона. Как сообщили руководители поисково-спасательной операции, работники одной из АЗС в Нижегородской области узнали Аэлиту Чебыкину и позвонили ее маме. Вскоре девушка вернулась домой.

А тем временем в Кирове вновь разыскивают 15-летнюю Эльмиру Рафай. Девушка уже неоднократно сбегала из дома, однако каждый раз ее находили совместными усилиями полиции и волонтеров. Эльмира пропала в ночь на 24 ноября, с тех пор ее местонахождение неизвестно.