15-летняя кировчанка в четвертый раз сбежала из дома

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-26T16:44:44+03:00

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В Кирове снова пропала пятнадцатилетняя Эльмира Рафай. В последний раз ее видели в субботу, около 23.30. С тех пор след девушки затерялся. Об этом сообщила группа ОРН «Первый», специализирующаяся на поиске сбежавших от родителей или из интернатов детей.

Отметим, что это уже четвертый побег Эльмиры: не прошло недели с того момента, как ее нашли. Впервые ее объявили в розыск еще весной, нашли через пару дней. Но с осени ее вылазки участились: в середине сентября она убежала на два дня, а потом она убежала со своей подругой, но та вышла на связь быстро, а вот Эльмиру Рафай искали более двадцати дней. Нашли ее неделю назад, а в эту субботу она снова убежала.

На вид девочке-подростку 13-15 лет, она среднего телосложения и ростом 168 сантиметров. Волосы черные до плеч, а глаза карие. В день, когда ее видели в последний раз, она была одета в комбинированную ветровку: синий низ, камуфляжный верх, светло-синие джинсы и бело-черные кроссовки. С собой у Эльмиры черный рюкзак с оранжевыми лямками.

Если вы знаете, где сейчас находится девушка, то просьба сообщить по телефонам: 8(800)-350-76-25 или 112.