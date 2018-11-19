Троллейбусный парк Кирова изношен на 97%

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-19T12:46:44+03:00

Новый троллейбус «Горожанин» проработал всего неделю и теперь ждет ремонта. Фото: ttransport.ru

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Кировский парк троллейбусов находится в критическом состоянии. По словам директора АТП Сергея Волкова, 97% транспортных средств изношены, поэтому в компании и задумались о покупке новых машин.

- Ранее сообщалось о планах АТП по закупке 40 новых троллейбусов, - приводит слова Сергея Волкова «Эхо Москвы» в Кирове». - Это действительно так, но пока мы не готовы утверждать, машины какой именно модели будут приобретены.

Напомним, новый троллейбус «Горожанин» башкирского производства уже тестировался в Кирове именно как современная и модернизированная модель. Однако троллейбус сломался спустя всего неделю использования - теперь производитель должен сам отремонтировать транспортное средство.