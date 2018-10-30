Новый троллейбус «Горожанин» сломался

СЕГОДНЯ 16:45 2018-10-30T18:44:53+03:00

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Совсем недавно по маршруту №8 стали курсировать новые троллейбусы «Горожанин» уфимского производства. Машины отличаются экономичностью, могут проехать несколько километров без контакта с проводами, могут вмещать до 100 пассажиров. В них есть 28 мест для сидения и одно место предназначено для проезда пассажира в инвалидной коляске.

Правда, на прошлой неделе один автобус пришлось снять с маршрута - забарахлили двери. Как уточнили в городской администрации, причиной неполадки стал сбой в компрессорной системе троллейбуса.

- Машина были предоставлена на безвозмездной основе на два месяца с целью протестировать их в работе, - пояснили в мэрии. - Обслуживанием и ремонтом за свой счет занимается производитель - Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

Ремонтную бригаду ждут со дня на день. Специалисты должны выяснить причины поломки, поэтому говорить о конкретных сроках, когда троллейбус вернется на дороги города, пока рано.

Отметим, что сейчас перед городом стоит задача - обновить автопарк. Если троллейбусы из Уфы устроят кировчан, то их могут приобрести по субсидированной цене - часть затрат покроет программа Минпромторга. Так, вместо 15 миллионов, один троллейбус обойдется в 7,5 млн руб.