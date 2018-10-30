2018-10-30T18:44:53+03:00
Общество

Новый троллейбус «Горожанин» сломался

Машину временно сняли с маршрута
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
Ремонтировать троллейбус будет производитель. Фото: ttransport.ruРемонтировать троллейбус будет производитель. Фото: ttransport.ru
Изменить размер текста:

Совсем недавно по маршруту №8 стали курсировать новые троллейбусы «Горожанин» уфимского производства. Машины отличаются экономичностью, могут проехать несколько километров без контакта с проводами, могут вмещать до 100 пассажиров. В них есть 28 мест для сидения и одно место предназначено для проезда пассажира в инвалидной коляске.

Правда, на прошлой неделе один автобус пришлось снять с маршрута - забарахлили двери. Как уточнили в городской администрации, причиной неполадки стал сбой в компрессорной системе троллейбуса.

- Машина были предоставлена на безвозмездной основе на два месяца с целью протестировать их в работе, - пояснили в мэрии. - Обслуживанием и ремонтом за свой счет занимается производитель - Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

Ремонтную бригаду ждут со дня на день. Специалисты должны выяснить причины поломки, поэтому говорить о конкретных сроках, когда троллейбус вернется на дороги города, пока рано.

Отметим, что сейчас перед городом стоит задача - обновить автопарк. Если троллейбусы из Уфы устроят кировчан, то их могут приобрести по субсидированной цене - часть затрат покроет программа Минпромторга. Так, вместо 15 миллионов, один троллейбус обойдется в 7,5 млн руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировские полицейские разыскивают семью с двумя детьми
В Кировской области мужчина топором и поленом избил родного брата
В Кирове две недели назад пропала 41-летняя женщина
К Новому году в Кирове сдадут шесть детских садов
Следователи установили личности рыбаков, погибших в пожаре
Высшее образование должно быть доступным вне зависимости от возможностей здоровья
В Кирове разыскивают подозреваемого в краже полумиллиона рублей
ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» и АО «Инфотек-Балтика М» разработают танк-контейнер для перевозки крепкой азотной кислоты
Кировчанин заплатил 715 тысяч рублей за несуществующий сруб дома
В Подосиновском районе школьники разбили светофоры на железнодорожных путях
Кировскому болельщику, пострадавшему в Риме, собирают средства на лечение
В кафе-баре поселка Восточный ревнивец пытался зарезать соперника
«УРАЛХИМ» и «Ультрамар» подписали соглашение о строительстве портовых мощностей
В Кирове разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу