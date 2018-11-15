Арбитражный суд запретил работу мусорного полигона в Осинцах

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-15T11:52:40+03:00

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Вчера, 14 ноября, Кировский арбитраж признал недействительным разрешение на строительство мусорного полигона в Осинцах. С соответствующим иском в суд ранее вышел аэроклуб кировского ДОСААФ. Как рассказал «Комсомолке» источник, близкий к ситуации, одна из сторон в кратчайшие сроки будет предпринимать все возможные шаги для того, чтобы прийти к мировому соглашению.

Напомним, новый полигон в Слободском районе должен был на несколько лет решить все проблемы с местом захоронения твердых бытовых отходов, вывозимых из Кирова. Однако в ДОСААФ посчитали, что мусор может привлечь стаи птиц, а те, в свою очередь, затруднить работу аэроклуба.

Первая карта полигона уже построена и введена в эксплуатацию, также ее включили в государственный реестр. Вторая часть объекта еще не введена в действие, на завершение работ по ней требуются несколько сотен миллионов рублей. По мнению нашего постоянного эксперта, депутата Кировской городской думы Михаила Шихова, если полигон в Осинцах заработает в полном объеме, проблема с мусором в регионе будет решена на ближайшие 8-9 лет.

Однако Арбитражный суд признал недействительными решения о работе обеих карт мусорного полигона. Первую карту, которая уже 1 января 2019 года должна была начать прием мусора, теперь нельзя эксплуатировать, а вторую карту - достраивать. У суда есть пять дней на публикацию полной мотивировочной части своего решения.

«Комсомольская правда» в Кирове» продолжит рассказывать о ходе суда и потенциальных путях решения «мусорного вопроса» в регионе.