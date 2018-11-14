Пьяный чепчанин поехал на «Ниве» за картошкой и попался полиции

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-14T11:32:41+03:00

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Жителя Кирово-Чепецка осудили за пьяную езду. Ранее чепчанин уже лишался водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очередное подобное ЧП произошло вечером 31 августа. Мужчина выпил 200 граммов водки, сел за руль «Нивы» («ВАЗ-2121») и поехал за картошкой. Однако через несколько минут машину остановили сотрудники полиции.

- Уголовное дело было заведено по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Суд признал чепчанина виновным и наказал его двумя месяцами колонии. Также мужчину вновь лишили водительских прав, на этот раз на два с половиной года.

Ранее мы рассказывали историю о 18-летнем жителе Кирова, который выпил и угнал машину у своей сестры. Росгвардейцы задержали молодого человека и передали его в полицию.