В Кировской области двое депутатов лишились кресел за сокрытие доходов

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-14T12:58:26+03:00

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В суде Верхнекамского района рассматривалось необычное дело – прокуратура настаивала на том, чтобы двое депутатов Кирсинской городской думы лишись своих кресел. Причина – нарушение антикоррупционного законодательства.

Напомним, что чиновники и депутаты всех уровней обязаны отчитываться о доходах не только своих, но и своих семей, в том числе, детей.

При проверке деклараций, выяснилось, что один из народных избранников «забыл» указать квартиру», которой владеет, а второй – вписал не все доходы.

Отметим, что в Верхнекамском районе это не первый случай, когда депутаты лишаются своих портфелей: в октябре лишился мандата депутат районной думы. В декларации он, опять же, забыл указать, что является учредителем нескольких фирм, владеет шестью машинами и несколькими объектами недвижимости вместе с супругой.

Как отметили в прокуратуре Кировской области, сначала ведомство вышло с иском к администрации устранить нарушения. Но требования были проигнорированы. Поэтому следующим этапом стал суд.

- Соблюдение антикорррупционого законодательства – одно из направлений нашей деятельности, которому уделяется пристальное внимание, - рассказал «Комсомолке» прокурор Верхнекамского района Дмитрий Кирпиков.