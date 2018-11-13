2018-11-13T13:10:29+03:00
Общество

У кировчанки выманили 42 тысячи в «интернет-банке»

Женщина хотела оформить кредит и потеряла деньги
Евгений ДЕМИХОВ
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В полиции предупреждают: для сохранности своих сбережений лучше обратиться в проверенный банкВ полиции предупреждают: для сохранности своих сбережений лучше обратиться в проверенный банкФото: Анастасия ОСИПОВА
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Кировчанка написала заявление в полицию после того, как у нее похитили порядка 42 тысяч рублей через интернет. 44-летняя женщина пыталась выгодно оформить кредит, а в итоге потеряла свои кровные.

- Потерпевшая рассказала, что при оформлении кредита в «интернет-банке» сотрудник сказал ей, что «займ одобрен, но необходимо оплатить страховку кредита», - пояснили в УМВД по Кировской области. - Женщина перевела деньги, а после этого «банк» перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции ведут поиски преступников.

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