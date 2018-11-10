Двое кировчан пострадали от мошенников, покупая детали для своих авто

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-10T17:06:19+03:00

Только после перевода денег они поняли, что их обманули

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Еще один кировчанин стал жертвой интернет-мошенников. 59-летний мужчина купил через электронную доску объявлений «Avito» зимнюю резину на свой автомобиль, заплатив за это 25 тысяч рублей. Однако «зимняя обувь» так и не пришла по указанному адресу. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Как рассказали сотрудники полиции, мужчина к ним обратился только 8 ноября, несмотря на то, что online-покупку он совершил в октябре.

Подобный случай произошел и с 35-летним жителем Кирова. Мужчина попытался купить автомобильное кресло, но после перевода денег, «продавец» как в воду канул.

По факту этих преступлений возбужденны уголовные дела, расследование продолжается, а подозреваемые разыскиваются.

Напомним, что за мошенничество злоумышленники могут на два года сесть в тюрьму.