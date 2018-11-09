В Кирове раздавили 700 килограмм санкционных продуктов

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-09T09:22:35+03:00

Овощи и фрукты сразу же были изъяты со склада и утилизированы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Вчера, 8 ноября, Россельхознадзор проверил работу одной из кировских овощебаз. На складах специалисты обнаружили крупную партию продуктов, незаконно завезенных на территорию страны. Общий вес «санкционки» превысил 700 килограммов. В ящиках хранились полтонны яблок, свыше 170 килограммов салата различных сортов, а также руккола.

- Санкционные продукты были завезены на территорию России из Литвы и Польши, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - Овощи и фрукты сразу же были изъяты со склада и утилизированы. Получившиеся отходы вывезли на мусорный полигон.

Напомним, месяц назад на одной из кировских овощебаз была найдена еще более крупная партия санкционных продуктов. Специалисты изъяли и раздавили почти 1,2 тонны шампиньонов, перцев, персиков и груш.