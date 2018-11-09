2018-11-09T09:22:35+03:00
Общество

В Кирове раздавили 700 килограмм санкционных продуктов

Яблоки, салат и рукколу незаконно завезли на территорию России
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Овощи и фрукты сразу же были изъяты со склада и утилизированыОвощи и фрукты сразу же были изъяты со склада и утилизированыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вчера, 8 ноября, Россельхознадзор проверил работу одной из кировских овощебаз. На складах специалисты обнаружили крупную партию продуктов, незаконно завезенных на территорию страны. Общий вес «санкционки» превысил 700 килограммов. В ящиках хранились полтонны яблок, свыше 170 килограммов салата различных сортов, а также руккола.

- Санкционные продукты были завезены на территорию России из Литвы и Польши, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - Овощи и фрукты сразу же были изъяты со склада и утилизированы. Получившиеся отходы вывезли на мусорный полигон.

Напомним, месяц назад на одной из кировских овощебаз была найдена еще более крупная партия санкционных продуктов. Специалисты изъяли и раздавили почти 1,2 тонны шампиньонов, перцев, персиков и груш.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Срок задержания Леонида Яфаркина продлили еще на трое суток
В Кирове в 2018 году запланирована постройка 11 остановок
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Чепчанин получил срок за хранение крупной дозы наркотиков
«ЗооЛайт» объявляет о старте специальной акции
Житель Зуевки получил пять лет колонии за то, что морил голодом и истязал двоих детей
Троих кировчан доставили в больницу с тяжелыми травмами после ДТП с лосем
Кировчане смогут наблюдать полярное сияние
«Дороничи» продлили конкурс: еще можно выиграть запас еды на месяц за разработку фирменного стиля
Прощание с актером Театра на Спасской Андреем Матюшиным пройдет 10 ноября
К 650-летию в Кирове планируют построить концертный зал на 2000 мест
В Вятских Полянах госавтоинспекторы спасли пенсионера, замурованного в машине
В Кирово-Чепецке частная фирма не платила за сброс отходов в реку
Кировчан приглашают понаблюдать за созвездиями
Кировскую область ожидает мощное похолодание
В Кирове разыскивают 15-летнего подростка