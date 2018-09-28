2018-09-28T16:48:41+03:00
Происшествия

В Кирове раздавили тонну «санкционки»

Специалисты уничтожили крупную партию фруктов и овощей
Александр ЧАРУШИН
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Общий вес запрещенных продуктов составил почти 1,2 тонны. Фото: people.onliner.byОбщий вес запрещенных продуктов составил почти 1,2 тонны. Фото: people.onliner.by
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Вчера, 27 сентября, на одной из овощебаз в Кирове были найдены санкционные продукты, незаконно завезенные из нескольких зарубежных стран. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора. В списке «санкционки» оказались шампиньоны и перцы из Литвы, персики из Эстонии, а также свыше 900 кг груш, производителя которых установить не удалось.

- Общий вес изъятых овощей и фруктов составил почти 1,2 тонны, - рассказали в ведомстве. - Вся «санкционка» была отправлена в специальный автомобиль и раздавлена. Получившиеся отходы вскоре отправили на мусорный полигон.

Напомним, еще одна крупная партия санкционных фруктов и овощей была найдена в Кирове минувшей весной. Груши, томаты, грибы и яблоки были изъяты и уничтожены.

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