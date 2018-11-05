Дочь Юрия Гагарина поддерживает переименование Кирова в Вятку

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-05T14:15:43+03:00

Возвращение городу исторического имени до сих пор вызывает множество споров Фото: Валерий РОМАНОВ

Изменить размер текста: A A

Речь о переименовании Кирова в Вятку идет давно и вызывает много споров. Кто-то говорит о том, что стоит оставить имя революционера Сергея Кирова, родившегося в городе Уржуме. Кто-то ратует за переименование в дореволюционную Вятку.

Участники II Областной научно-практической конференции получили приветственное письмо от Генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Юрьевны Гагариной, дочери первого в мире космонавта.

- Уважаемый Владимир Михайлович! - написала директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина Председателю Региональной общественной организации «Возрождение Вятки» Владимиру Васильеву. - Ваша организация поставила перед собой непростую, но благородную и нужную задачу: возвращение городу Киров его исторического имени - Вятка. Общеизвестно, сколь важную историческую роль играл этот прекрасный город. Ныне же возвращение его исконного имени даст мощный экономический импульс развитию региона, его туристического бизнеса. Ваш труд неоценим не только для современников, но и для будущих поколений граждан России. Позвольте от всей души выразить понимание и поддержку в вопросе возвращения городу Киров исторического имени Вятка.

Напомним, Юрий Гагарин в декабре 1965 года на пленуме ЦК впервые в нашей стране сказал о необходимости восстановления Храма Христа Спасителя в Москве.

СПРАВКА «КП»

Город Хлыов был основан в XI-XII веках новгородскими ушкуйниками

В 1780 году указом императрийцы Екатерины II переименован в Вятку

В 1934 году после убийства революционера Сергея Кирова городу присвоено его имя.