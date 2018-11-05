2018-11-05T12:15:32+03:00
Общество

Похороны владельца ССК Дениса Крутихина состоятся 7 ноября

Будет проведено две гражданские панихиды
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Денис Крутихин (первый слева) пользовался уважением среди жителей Кирова. Фото: navigator-kirov.ruДенис Крутихин (первый слева) пользовался уважением среди жителей Кирова. Фото: navigator-kirov.ru
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Председатель совета директоров «Кировского ССК» Денис Крутихин скончался на 48-м году жизни 3 ноября 2018 года. Причиной ухода стал инсульт. Похороны и прощание состоятся 7 ноября. Как сообщает портал «Свокировский», по желанию родственников, похоронят Дениса Крутихина на Новомакарьевском кладбище.

Первая гражданская панихида состоится с 7.30 до 8.30 на проходной завода в микророайоне Радужный по адрес: улица Производственная, 9. Вторая панихида - с 9.00 до 11.00 в кировском драмтеатре.

Кировский ССК — один из крупнейших строительных холдингов в Кирове. Компания построила такие крупные объекты как ЖК «Алые паруса», ЖХ «Малахит», ЖК «Метро».

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