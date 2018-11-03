2018-11-03T20:39:13+03:00
Общество

В Кирове умер владелец крупной строительной компании

Денису Крутихину было 47 лет
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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У Дениса Крутихина осталось двое взрослых сыновей. Фото: navigator-kirov.ruУ Дениса Крутихина осталось двое взрослых сыновей. Фото: navigator-kirov.ru
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Сегодня стало известно, что в больнице от инсульта умер 47-летний владелец Кировского ССК Денис Крутихин.

Крутихин пришел на предприятие в 1996 году пришел и главной задачей на тот момент было вернуть к жизни, - пишет «Навигатор». - Этой цели мы добились, благодаря немалым вложениям и силам целеустремленных работников. Мне очень легко дается руководить компанией, вовсе не из-за собственного авторитета. Рядом со мной увлеченные, полные идей люди, руководящие посты возглавляют опытные специалисты. Когда весь коллектив работает ради одной общей цели, выстраивать с ними отношения гораздо легче, - говорил Крутихин в интервью изданию.

Компания ССК — крупнейший застройщик в Кирове. Компания построила дома ЖК «Метро», а также ЖК«Малахит», ЖК «Алые паруса». Денис Леонидович в ССК занимал должность Председателя совета директоров.

«Комсомольская правда» в Кирове» выражает соболезнования родным и близким Дениса Крутихина.

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