Фестиваль шляп в Вятских Полянах завоевал гран-при Национальной премии «Russian Event Awards 2018»

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-29T20:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный фестиваль шляп «Поля мира» в Вятских Полянах завоевал гран-при в области событийного туризма «Russian Event Awards 2018». Необычный праздник отметили в номинации на лучшее городское праздничное событие с населением 100 тысяч человек. Об этом сообщили на сайте правительства Кировской области.

- Мы участвуем в этом событии уже третий год подряд, - отметил один из создателей фестиваля Олег Уваров. - В первый раз мы взяли спецдиплом и заняли четвертое место. Во второй раз - второе место. И вот в этом году мы перепрыгнули через первое место и получили самую высшую награду. Эта победа говорит о том, что у нашего фестиваля уже есть определенное имя, которое можно продвигать.

Напомним, что Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» проводится ежегодно с 2012 года. Победившие в этом году проекты попали в событийный календарь 2018 года. Он помогает продвигать проекты на федеральном уровне.

Справка «КП»

Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах организовали местные предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк. Они же открыли единственный в России музей головных уборов «Дом шляп». Там все желающие могут увидеть головные уборы со всего света. К примеру, корону-тиару для тайских танцев, индейский военный головной убор, сомбреро и многое другое.