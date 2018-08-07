В Вятских Полянах с размахом прошел III Международный фестиваль шляп

7 Авг. 18:47 2018-08-08T09:33:49+03:00

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«Безумные шляпники» Олег Уваров и Валерий Смолюк уже в третий раз организовали в Вятских Полянах Международный фестиваль шляп. Всего за три года он успел набрать обороты: выйти на международный уровень, собрать несколько десятков человек и смастерить претендента на титул «Самая большая шляпа России». Обо всем по порядку.

ГЛАВНАЯ ШЛЯПА ФЕСТИВАЛЯ

Первый день фестиваля шляп стал, пожалуй, самым необычным не только для его организаторов и участников, но и для самих жителей города. В этот день на главной площади Полян соорудили гигантскую четырехметровую шляпу.

На огромную шляпу ушло сразу 40 метров войлока. Над созданием необычного головного убора работали 30 мастеров. Среди них жители Вятских Полян, Кирова, Ижевска, Кукмора и другие. К слову, прикоснуться к прекрасному, - к созданию этой шляпы мог каждый желающий. Участники с радостью подхватывали нитку с иголкой, чтобы самим сделать стежок.

Мастера подписывали своими именами декоративные элементы в виде звездочек и кружочков и собственноручно пришивали их к головному убору. Всего на создание шляпы ушло более двух часов.

По словам организаторов праздника Олега Уварова и Валерия Смолюка, они работали над этой идеей долгое время.

- Решение это взвешенное, мы готовились к нему целый год, - рассказали «безумные шляпники». - Занимались разработкой, дизайном головного убора, нашли исполнителей. Это очень кропотливая работа, но нужно просто брать и делать. Такие амбициозные проекты всегда делают обычные люди.

Теперь же 4-метровый головной убор попробует побороться за место в книге рекордов России. Для этого шляпу сфотографируют и взвесят. Затем собранную доказательную базу отправят главным экспертам книги. Уже через неделю «безумным шляпникам» сообщат, попадет ли их головной убор на страницы заветной книги.

Пока судьба войлочной шляпы будет решаться, ее установят у музея головных уборов в Полянах. Там все желающие смогут сфотографироваться с изделием. Для того чтобы войлок не испортился от дождей, шляпа будет закрыта пленкой. Куда дальше отправится головной убор, пока неизвестно.

ПРЕДВКУШЕНИЕ ПЕРЕД ПОКАЗОМ

Второй день фестиваля запомнился участникам фестиваля конкурсом-показом коллекций национальных образов «Поля мира». Праздник проходил в ДК «Космос», где дизайнеры, модельеры и художники со всех уголков страны представили зрителю и компетентному жюри коллекции костюмов, посвященных общей тематике фестиваля. Перед началом показа «Комсомолка» пробралась в одну из гримерок ДК и пообщалась с мастерицей-участницей.

Когда мы вошли в комнату № 175 московская мастерица Евгения Лисицына сидела на диване и что-то вышивала - вносила последние штрихи в созданные ею образы. В шляпном деле она уже не новичок. Евгения создала свой собственный бренд «Jane fox». Но кто бы мог подумать, что она – инженер-конструктор и десять лет отработала в офисе.

- Начала я свой шляпный путь пять лет назад, - пояснила мастерица. - Я сидела на работе за столом и понимала, что если я проработаю здесь еще чуть-чуть, то просто сойду с ума. Супруг предложил мне уйти с работы, и я ушла в никуда. Два года я искала себе занятие, но никак не могла найти свою нишу. И в 2013 году, во время поездки по Италии, мы зашли в магазин головных уборов в Неаполе, где я с горящими глазами начала мерить шляпки. Муж сидел, смотрел на меня и неожиданно сказал: «Вот, чем тебе надо заниматься!»

После возвращения из Москвы Евгения с упованием валяла войлок и мастерила шляпы - набивала руку и мастерство. Уже потом она стала работать и с другими материалами: велюром, фетром, соломкой. И теперь на III фестивале «Поля мира» она представила культуру и национальный костюм страны восходящего солнца - Японии.

- Решение сделать японскую коллекцию пришло сразу же после прошлогоднего фестиваля: я услышала самурайские мотивы и решила, что буду «делать Японию», - делиться Евгения. - И уже через несколько месяцев узнала, что темой нынешнего фестиваля стала «Поля мира». Долго смотрела, что там за шляпки носят. Япония — это прежде всего такая страна...скромная, лаконичная. Решила привнести в эту страну немного эпатажа и уйти от минималистических шляп. Я сама немного обалдела от того, какие получились грандиозные шляпы. Поэтому, можно смело сказать, что это Япония с натяжкой.

НАСТОЯЩИЕ «ПОЛЯ МИРА»

В 17.00 концертный зал Дворца Культуры стал заполняться зрителями, которые пришли на модный показ. На удивление самих организаторов, на мероприятие пришла молодежь, а это значит, что фестиваль с каждым годом набирает популярность.

В зале - зрители, а за кулисами - мастерицы и модели, можно начинать! И прежде, чем вятско-полянский ДК превратился в модный зал, на сцену вышли прародители конкурса Олег Уваров и Валерий Смолюк.

- Друзья, уже в который раз мы приходим в этот зал и видим, что он полный, несмотря на прошедший дождь, наши опасения не сбылись, - открывал показ Валерий Смолюк. - И это несказанно радует! Мы делаем все для того, чтобы увидеть ваши сияющие лица, огонек в ваших глазах, и тягу к красоте. Ради такого и стоит жить! Я хотел бы от себя лично поздравить вас с этим праздником, всем мастерам пожелать удачи, а жюри - мужества честно ставить оценки.

- Я хочу поблагодарить всех, кто смог приехать сегодня на фестиваль, и гостей и участников, - сказал на открытии Олег Уваров. - Они сейчас репетируют, дрожат, волнуются. Я хочу выразить благодарность идейному вдохновителю фестиваля шляп в 2017 году Ирине Гончаровой. Она дала нам огромный толчок к развитию этого движения. И, конечно, спасибо Наталье Борисовой, которая вдохновила нас в этом году. Всех еще раз поздравляю с нашим общим праздником!

После выступления главных шляпников вечера на сцене началась настоящая фейерия красок. На сцену одна за одной выходили модели в одежде, которую участники фестиваля не только спроектировали, но и самостоятельно сшили. А зрители раз за разом совершали перелеты из стран восточной Европы в Азию, прогуливаясь по пшеничным лугам России и ягодным лесам Белоруссии, заглядывая в колоритную Африку, фестивальную Бразилию и далекую, уравновешенную Японию.

Жюри оценивали коллекции одежды по нескольким критериям: соответствие выбранной тематике, лаконичность и цельность образа. Кроме того, во время показа мод проходило зрительское голосование. Сидящие в зале могли с помощью смс проголосовать за ту или иную коллекцию. Так, выбор зрителей пал на творческий вятскополянский дуэт Дарьи Белых и Екатерины Макаровой.

Третье место и возможность стать героем октябрьского номера журнала «Три «Ш»: шапки, шляпки, шубки» получили московские дизайнеры Инна Абрамкина, Настасья Ермолова и их коллекция «Поля мира», посвященная национальным костюмам многих стран мира.

Серебряным призером стала Ирина Гончарова, которая привезла из столицы африканскую коллекцию. Победителем конкурса стала Светлана Оспищева - московский дизайнер, вдохновленный испанскими мотивами. Она показала публике коллекцию «Шипы и розы». За первое место Светлана получила главный приз - 75 000 рублей. Помимо ценных наград от спонсоров фестиваля призеры получили ценные «проходки» в Союз дизайнеров России.

- Сразу скажу, что коллекция победителя мне очень понравилась, - отметил Геннадий Шаталов. - Да, это шикарная коллекция: она сделана на высоком профессиональном уровне и самое, главное - она абсолютно соответствует конкурсному заданию: положению, теме, концепция, суть и национальной идентичности! Хотелось бы еще отметить мужскую коллекцию с цилиндрами, Англии 18-19 века. Для меня, это два победителя. Почему эта коллекция? Потому что она была очень продумана. И к тому же, я мужчина, а для нас дизайнеры творят и создают очень мало. Созданные дизайнером яркие образы были, можно сказать, лучом света. Большинство работ выполнены профессионально. Другим необходимо более внимательно читать конкурсное задание, стремиться к созданию тех работ, которые бы буквально с подиума можно было купить и носить в повседневной жзни.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

В третий день праздника в Вятских Полянах развернулось шествие в сказочных образах и необычных коллекциях одежды. Несколько тысяч человек, облаченных в костюмы той или иной страны, и шапки с невероятными конструкциями прошлись по главной улице города. Возглавляла шествие гигантская синяя шляпа - главный претендент на звание самой большой войлочной шляпы России.

Вслед за огромным головным убором летел красный китайский дракон, бежали снежинки, размеренно шел караван верблюдов, следовали музыканты и громкоголосые вокалисты хора. Поучаствовали в шествии и «Бурановские бабушки». Они приехали на Международный фестиваль уже во второй раз.

- Мы удивлены, что столько людей вышли на улицы, ведь город маленький, - рассказали вокалистки. - Очень здорово, что жители поддерживают такие мероприятия. Нельзя же жить одним бытом. Это такой важный праздник для Вятских Полян, да и для России в целом. Маленькие города сейчас оживают как раз благодаря таким мероприятиям.

Но в праздничное шествии поучаствовали не только дизайнеры и гости фестиваля. К красочному празднику присоединились и местные жители, которые сами придумали оригинальные шляпы. Как, к примеру, Светлана Шумилова и ее сын Дима.

- Я впечаталась достопримечательностью Россию и решила сделать шляпу в виде храма Василия Блаженного, - рассказала участница шествия. - Головной убор начала делать еще весной, постепенно лепила из папье-маше. Дети и муж меня поддержали и с радостью помогали.

В Вятских Полянах прошел III Международный фестиваль шляп.

После праздничного шествия все участники и гости фестиваля смогли насладиться выступлением «Бурановских бабушек», поучаствовать в мастер-классах и посмотреть на красочный фейерверк.

А ЧТО НАСЧЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ФЕСТИВАЛЯ?

Обсуждение планов по поводу нового фестиваля началось еще до завершения праздника. Вызвался помочь «безумным шляпникам»сделать это событие еще лучше основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов. Отметив, масштабность и высокую организацию фестиваля Геннадий Васильевич все же сказал, что фестиваль стоит развивать дальше и больше!

- Радует то, что конкурс проходит в небольшом городке, а не в столице, где различных мероприятий и так хватает, - пояснил Геннадий Шаталов. - Думаю, что такой фестиваль достоин включения в областной программу развития туризма. Я уже предложил Олегу и Валерию рабочее название следующего фестиваля «Шляпы и головные уборы России». Так туристы смогли бы увидеть головные уборы всей нашей огромной страны.

Также Геннадий Васильевич предложил изменить порядок фестивальных и конкурсных дней. К примеру, праздничное шествие стоит перенести с воскресенья на субботу. Благодаря таким передвижениям туристы и гости фестиваля не будут никуда спешить и смогут по-настоящему насладиться праздником. Кроме того, основатель национальной премии советует организаторам фестиваля следить за тем, чтобы в даты проведения праздника, никакие крупные мероприятия не проходили в других регионах.