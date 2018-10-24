В страшном пожаре в Уржумском районе погибли два брата

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-24T10:16:07+03:00

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В понедельник, 22 октября, в деревне Танабаево Уржумского района сгорел частный жилой дом. Ранее мы уже рассказывали об этой трагедии: на месте ЧП было обнаружено тело местного жителя. Однако на следующий день, 23 октября, при разборе обломков выяснилось, что в огне погибли двое хозяев дома.

- На месте пожара специалисты обнаружили тело еще одного мужчины, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - Предположительно, жертвами ЧП стали двое братьев, 51 года и 47 лет. Накануне погибшие употребляли спиртные напитки.

Следователи продолжают устанавливать все детали этого ЧП. Специальные экспертизы покажут, из-за чего начался пожар и от чего погибли хозяева дома.