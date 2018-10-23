За день двое кировчан погибли в пожарах

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-23T14:02:03+03:00

Причина одного из ЧП пока что не установлена

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Следователи проверят обстоятельства смерти двоих жителей Кировской области. Оба ЧП произошли в понедельник, 22 октября, во время пожаров. Так, около 07.00 часов утра в деревне Татаурово в Нолинском районе горел частный жилой дом. На месте пожара было найдено тело 86-летней хозяйки дома. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводов.

- Аналогичный случай произошел около 22.00 часов в деревне Танабаево Уржумского района, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кировской области. - На месте пожара в частном доме было обнаружено тело мужчины. Предполагаемая причина возгорания пока не названа.

По факту этих ЧП начаты доследственные проверки. Специальные экспертизы установят причины пожаров и смерти кировчан.