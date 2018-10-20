Две кировских школы наказали за антисанитарию в столовых

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-20T12:39:02+03:00

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В работе столовых при кировских школах нашли свыше 500 различных нарушений. Ранее мы сообщали об этом на основании данных управления Роспотребнадзора по Кировской области. Позднее в департаменте образования администрации Кирова пояснили: большая часть этих нарушений, вероятно, пришлась на районные школы.

- За 2017-2018 годы по итогам проверок в Кирове вынесли всего лишь два предписания, - сообщили в пресс-службе города Кирова. - В столовой школы № 9 были грязные стены, а на пищеблоке школы № 57 были найдены немытые овощи. Обе ошибки были сразу же устранены, претензий у Роспотребнадзора не осталось.

Также в мэрии подчеркнули, что на комбинате школьного питания работают технологи - специалисты контролируют весь процесс работы и подготовки еды для кировских школьников.