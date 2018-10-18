В столовых кировских школ нашли нарушения
Продукты хранили неправильно, некоторые из них были без маркировки
Роспотребнадзор проверил кировские школьные столовыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор проверил столовые в детские сады, колледжи и сады на соблюдение санитарных норм. Всего за девять месяцев специалисты взяли 459 различных проб и выявили нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Кировской области.
- Доля неудовлетворительных проб воды составила 1,0%, - пояснили в ведомстве. - Пищевых продуктов и готовых блюд 2,8% и 1,1%.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили продукты без маркировки, нарушения при хранении продуктов и приготовлении блюд. За нарушения санитарного законодательства был составлен 521 протокол.