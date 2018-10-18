2018-10-18T19:16:20+03:00
Общество

В столовых кировских школ нашли нарушения

Продукты хранили неправильно, некоторые из них были без маркировки
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор проверил кировские школьные столовыеРоспотребнадзор проверил кировские школьные столовыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор проверил столовые в детские сады, колледжи и сады на соблюдение санитарных норм. Всего за девять месяцев специалисты взяли 459 различных проб и выявили нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Кировской области.

- Доля неудовлетворительных проб воды составила 1,0%, - пояснили в ведомстве. - Пищевых продуктов и готовых блюд 2,8% и 1,1%.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили продукты без маркировки, нарушения при хранении продуктов и приготовлении блюд. За нарушения санитарного законодательства был составлен 521 протокол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центр города зимой будут посыпать гранулами, а окраины – песко-соляной смесью
В Вятскополянском районе потерялся рыбак с особенностями развития
На Труда иномарка сбила 7-летнюю девочку
В Белой Холунице во время урока в школе выпало окно: пострадал ребенок
В Оричах две недели не могут найти пропавшую пенсионерку
Заведующую спорт-комплекса, где футбольные ворота упали на подростка, приговорили к условному сроку
Владимир Плотников: Фермеры смогут жить на своей земле, а не ездить каждый день туда как на работу
В Кирове отыскали пропавшую 8-летнюю школьницу
Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий необходимость подтверждать оплату взносов на капремонт
В Кирове разыскивают поджигателя домов: мужчина попал на запись видеокамер
Кировская область заняла 32 место в рейтинге регионов по развитию науки
Житель Кирово-Чепецка попал в тюрьму за то, что ночью вышел из дома
С начала года 760 кировчан отравились алкоголем, лекарствами и угарным газом
В Верхошижемье мотоциклист поехал за продуктами и погиб в ДТП
Движение по улицам Казанской и Профсоюзной в Кирове ограничили до 15 ноября
Страшная авария в Суне: УАЗ врезался в трактор, двое погибли
В Киров приедет чемпион мира по боксу Александр Поветкин
На экране ВятГУ включили кадр с поминальной свечой в память о погибших в Керчи
Мэрия: из-за событий в Керчи детские сады и школы усилят меры безопасности
На Октябрьском проспекте и у ОЦМ демонтируют «желтые заборы»
В камере Плотникова нет телевизора, а в камере Рыболовлева - есть
Жителя Белой Холуницы силой увезли из дома и жестоко избили
На Зональном 28-летний наркоман упал с балкона десятого этажа
«В удовлетворении иска отказано»: кировских католиков оставили без костела