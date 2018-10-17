2018-10-17T13:00:14+03:00
Общество

Кирово-Чепецк стал финалистом конкурса «Лучшая муниципальная стратегия 2018»

Жители области могут проголосовать за город и помочь ему выиграть
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Кирово-Чепецк вышел в финал федерального конкурса муниципальных стратегий 2018. Город стал одним из семи претендентов на победу в номинации «Лучшая муниципальная стратегия 2018».

Победа в этом конкурсе поможет Кирово-Чепецук привлекать дополнительные средства из федерального и регионального бюджета. Планируется, что деньги пойдут на развитие города. В том числе, на строительство моста через реку Чепца и дороги до Слободского, реконструкцию участка дороги от ДПС до улицы Победа с выходом на Просницкое направление.

Кроме того, деньги могут пойти на:

- строительство лыжного стадиона «Карпаты»;

- строительство детского сада;

- благоустройство парков и дворов.

Чтобы проголосовать за Кирово-Чепецк можно по ссылке. Для этого нужно будет ввести код 74841.

Что бы поддержать Кирово-Чепецк, пройдите по ссылке, введите код 74841 и проголосуйте за город КИРОВО-ЧЕПЕЦК.

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