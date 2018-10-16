2018-10-16T16:17:46+03:00
Общество

На кировские дороги и мосты потратят два миллиарда рублей

Деньги будут использованы в 2019-2020 годах
Александр ЧАРУШИН
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814,6 млн рублей потратят на дороги северных районов, а 548 млн уйдут на дороги южных районов814,6 млн рублей потратят на дороги северных районов, а 548 млн уйдут на дороги южных районовФото: Сергей ГУЛЕНКО
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Специальная комиссия областного правительства рассмотрела проекты содержания кировских дорог и мостов. Заседание комиссии провел первый зампред правительства Александр Чурин.

Речь в проекте идет о содержании дорог и мостов в 2019 и первой половине 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, начальная цена контрактов составила 2 миллиарда 70 миллионов рублей. Из них 814,6 миллиона рублей планируют потратить на дороги северных районов области, почти 548 миллионов - на дороги южных районов. Около 710 миллионов рублей уйдет на содержание опорной сети дорог.

В итоге комиссия рекомендовала заказчику - «Дорожному комитету Кировской области» - утвердить проекты.

Напомним, на сайте администрации Кирова недавно был опубликован предварительный перечень дорог, которые отремонтируют в следующем году. 25 октября в администрации города пройдут общественные слушания по этой теме.

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