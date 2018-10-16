2018-10-16T11:17:43+03:00
Общество

Стало известно, какие улицы планируют отремонтировать в 2019 году

Администрация города опубликовала предварительный список дорог
Анна КРЮКОВА
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Еще 8 участков могут отремонтировать, если получится сэкономитьЕще 8 участков могут отремонтировать, если получится сэкономитьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В 2019 году в Кирове по проекту «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 20 участков. Их общая протяженность составит около 38 километров. Предварительный список появился на сайте администрации города.

В него вошли следующие участки:

1. Октябрьский проспект от ул.Комсомольская до ул.Воровского и от ул.Московская до ул.Дзержинского (исключая перекресток Октябрьский проспекта и ул.Розы Люксембург.

2. Воровского от ул.Дерендяева до ул.Солнечная (исключая перекресток Октябрьский проспект и ул.Воровского).

3. Маклина от ул.Карла Маркса до Хлебозаводского проезда.

4. Ленина от дома №2а до ул.Тимирязева (исключая участок от ул.Герцена до ул.Спасская).

5. Щорса от ул.Ивана Попова до ул.Ульяновская (АЗС).

6. Московская от ул.Дерендяева до ул.Производственная.

7. Проезжая от моста через р.Вятка до Новомакарьевского кладбища.

8. Производственная от ул.Московская до разворотного кольца Советского тракта.

9. Тимирязева от ул.Ленина до Автотранспортного проезда.

10. Мельничная от Автотранспортного проезда до ул.Комсомольская.

11. Упита от проезда Луганский до проспекта Строителей.

12. Сурикова от ул.Воровского до ул.Некрасова.

13. Ивана Попова от ул.Воровского до ул.Щорса.

14. Ломоносова от АЗС до ул.Московская.

15. Можайский проезд.

16. Улица Тихая.

17. Улица Опарина в Нововятском районе.

18. Улица Тренера Пушкарева от ул.Советская до дома № 6 по ул.Тренера Пушкарева в Нововятском районе.

19. Ленина от ул.Парковая до ул.Коммунистическая в Нововятском районе.

20. Красноармейская в Нововятском районе.

На ремонт дорог на этих улицах планируют потратить 1, 045 млрд рублей. Еще 8 участков могут отремонтировать, если получится сэкономить во время проведения аукционов.

В дополнительном списке:

- ул.Менделеева от ул.Московской до Луганского проезда;

- ул.Горбачева от ул.Ленина до ул.Лесозаводская;

- ул.Дзержинского от ул.Луганская до транспортной развязки в сл.Гнусино;

- ул.Сормовская от ул.Романа Ердякова до ул.Лепсе и от ул.Мира до ул.Металлистов;

- ул.Спасская от ул.Ленина до Октябрьского проспекта;

- подъездная автомобильная дорога от ул.Производственная до транспортной развязки на «Южном обходе города Кирова»;

- ул.Гайдара от Октябрьского проспекта до ул.А.И.Мельникова;

- ул.А.С.Большева от ул.Лепсе до ул.Возрождения.

Итоговый список участков станет известен после 25 октября.

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