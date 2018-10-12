Вятская гуманитарная гимназия отпразновала свой юбилей

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-12T11:50:14+03:00

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В четверг, 11 октября, одна из старейших школ Кирова отметила свое 110-летие. На празднике в ДК «Родина» собрались педагоги, ученики, их родители и выпускники. Весь вечер они радовали друг друга добрыми песнями, яркими номерами и словами благодарности. Конечно, во время праздника не забыли упомянуть и об успехах.

- Всегда рядом с названием нашей школы звучали слова «новое», «новшество», «инновации», - отметил во время поздравления председатель Общественной палаты Кировской области Александр Галицких.

В честь праздника гимназисты подготовили номера: кто-то исполнил песни военных лет, кто-то удивил рок-н-роллом. Педагоги в ответ показали театральную постановку.