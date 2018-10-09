Депутаты Богородска передумали и проголосовали за городской округ

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-09T16:41:16+03:00

Сейчас в Кировской области двухуровневая организация местного самоуправления: первый уровень - городские округа и муниципальные районы, второй - городские и сельские поселения

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Депутаты Богородской районной думы поменяли свое решение. Сначала они решили не создавать из района муниципальный округ, а теперь передумали и дали добро.

Напомним, что 2 октября 2018 года прошло внеочередное заседание Богородской районной думы. Главным был вопрос: «О поддержке инициативы Богородской поселковой думы и о выражении согласия населения района об изменении статуса муниципального образования Богородское городское поселение в связи наделением его статуса городского округа».

На заседании присутствовало всего 9 депутатов из 15. Для того чтобы вопрос был одобрен, 8 депутатов должны были поддержать идею создать в Богородском районе единый городской округ. Но голоса депутатов разделились так: «за» - 6 депутатов, «против» - 2, «воздержался» - 1. Таким образом, депутаты не поддержали создание городского округа.

Узнав о принятом решении депутаты, которые прогуляли заседание, написали ходатайство с требованием, провести повторное заседание, на котором они захотели высказать и свою точку зрения.

В итоге повторное заседание прошло 8 октября. Явка была 100% - на заседании присутствовали все 15 депутатов.

Вопрос был все тот же: «О поддержке инициативы Богородской поселковой Думы и о выражении согласия населения района об изменении статуса муниципального образования Богородское городское поселение в связи наделением его статусом городского округа».

В результате голосования о наделении Богородского района статусом «Городского округа» голоса разделились так: «за» - 11 депутатов, «против» - 2, «воздержались» - 2.

Таким образом в Богородском районе будет создан единый городской округ, и все 4000 человек, которые сейчас проживают в районе, станут горожанами.

Вместо трех администрации, которые сейчас есть в районе (районная, Богородская и Ошланская), и трех дум, появится по одной: администрация и дума городского округа. Будет избран один глава Богородского городского округа.

И в этом, главный плюс, на котором настаивают сторонники создания городских округов — экономия.

Так, в правительстве Кировской области официально обосновали создание городских округов тем, что это «позволит более оперативно управлять ресурсами местных бюджетов, реализовывать единую финансовую и инвестиционную политику на территории всего городского округа, централизовать и повысить эффективность муниципального управления, развивать единую коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру».

А вот главный аргумент тех, кто выступает против создания городских округов - потеря сельских льгот для местных жителей.

Напомним, что сейчас в Кировской области двухуровневая организация местного самоуправления: первый уровень - городские округа и муниципальные районы, второй - городские и сельские поселения. Всего в области 39 районов и 6 городских округов (Киров, Котельнич, Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Первомайский).

Но с инициативой образовать городские округа выступили еще пять районов: Богородский, Лебяжский, Санчурский, Орловский и Унинский.

Активно обсуждали вопрос и депутаты Законодательного собрания Кировской области. Депутат Георгий Лугинин высказал такую мысль: «О каких таких городах можно говорить в Богородском, Лебяжском и Унинском районах с населением 2-3 тысячи человек? Откуда вообще возникла идея, что нищие поселения станут богаче, если их назвать городским округом?»